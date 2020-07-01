"Lurex"

Дизайн окон задает тон всему помещению. Правильно подобранное оформление окон позволит исправить недостатки интерьера, подчеркнуть его роскошь, внести изюминку в привычную обстановку. Чтобы обновить интерьер не обязательно покупать дорогую мебель или делать новый ремонт, достаточно обновить шторы. С помощью занавесок для окна вы легко сможете создать желаемую обстановку в доме, не потратив при этом целое состояние. Один и тот же интерьер быстро становится скучным, хочется чего-то нового, обстановка перестает радовать и вдохновлять. Новые шторы с легкостью решают эту проблему. Интернет-магазин Lurex.od.ua предлагает различные варианты дизайна окон, и они впишутся в ваш интерьер. Мы подбираем лучшие варианты изделий, в результате вы получаете хороший ассортимент действительно качественных товаров. При выборе штор наши дизайнеры рекомендуют учитывать несколько факторов: назначение комнаты, в которой будут висеть шторы, тип ткани и дизайн занавесок. Почему это важно? И как подобрать нужный тип штор? Шторы для кухни Выбор штор напрямую зависит от назначения комнаты, в которой они будут висеть. В первую очередь этот факт можно объяснить практичностью. К примеру, на кухне не желательно использовать только тюль. Шторы для кухни должны легко стираться, сниматься и быть огнеустойчивыми. Легкая тюль быстро воспламеняется, что однажды может стать причиной пожара. Кроме того тюль впитывает запахи и дым от приготовления еды, в результате будет часто пачкаться и потеряет свой внешний вид. Альтернативным вариантом занавесок для кухни можно назвать шторы-нити. Они идеально смотрятся, пропускают солнечный свет. В результате на кухню будет проходить больше дневного света, она визуально будет казаться просторнее и шире. Шторы-нити могут быть любого оттенка и размера, можно корректировать их форму, длину тесьмы. Иногда, шторы-нити могут использоваться в качестве декоративной перегородки при зонировании помещения. Такие шторы неприхотливы в уходе, имеют долгий срок эксплуатации. В онлайн магазине Lurex.od.ua можно купить шторы-нити оптом или в розницу, объем покупок зависит от цели, которую планируется реализовать. Оптовые покупки будут выгодны для дизайнеров, студий декора или розничных магазинчиков. Шторы-нити оптом – экономия без потери в качестве. Шторы для спальни Шторы для спальни отличаются мягкостью, изящностью, индивидуальностью исполнения. Спальня – единственное место, где не бывает посторонних людей. Если дизайн интерьера гостиной создают с целью поразить гостей или подчеркнуть свое материальное состояние, то спальня создается для души. Какие они, шторы для спальни? Интересным вариантом станут ламбрекены из шифона. Легкие, изящные, интересные, они надежно скроют вашу личную жизнь от посторонних глаз и в тот же момент смотрятся стильно и ярко. Шифон – неординарная ткань, с одной стороны он легкий и изящный, с другой - имеет плотную структуру и неровную поверхность. Шторы из шифона выглядят изысканно, служат долго, в эксплуатации практически не мнутся. Ассортимент штор поражает воображение, подобрать нужный вариант занавесок можно в течение считанных минут. Кроме того магазин Lurex.od.ua предлагает купить шифон оптом по выгодным для вас ценам. Готовые изделия или собственное творчество? Решать только вам. Шторы для зала Дизайн окон зала отнимает едва ли не половину времени, выделенного на дизайн интерьера в целом. От оформления окна зависит, каким будет помещение: светлым или темным, узким или просторным, тусклым или гостеприимным. Как же подобрать шторы для гостиной? Выбор занавесок зависит от направления дизайна интерьера, в котором будет оформлена комната. Если трудно определиться с моделью занавесок, можно купить шторы нити, они вписываются практически в любой интерьер, включая минимализм. При подборе штор в зал стоит обратить внимание и на его параметры. К примеру, если повесить шторы из плотной и тяжелой ткани в небольшой комнате, то она будет казаться ещё меньше. Если ваша гостиная не отличается большими размерами, лучше выбрать шифон или шторы нити. В том случае, когда готовые шторы вас чем-то не устраивают, их можно доработать. К примеру, регулировать размер штор нитей помогает тесьма. Хочется реализовать собственную идею? Пошив тесьмы поможет воплотить ваши желания в жизнь. Наши дизайнеры предлагают тот результат, о котором вы мечтали, без компромиссов. Внести новые краски в дизайн старых штор или сделать новые занавески уникальными поможет фурнитура для штор. Интересные магниты для штор, завязки, тесьма, заколки для штор завершающие штрихи дизайна окон. Эти мелочи помогут подчеркнуть ваш вкус и стиль дизайна интерьера. Наш интернет-магазин Lurex.od.ua поможет подобрать для вас лучшие варианты занавесок. С Lurex.od.ua домашний уют создается легко и быстро.